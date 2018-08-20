التعليم تعتمد منح درجات إضافية للمعلمين والمعلمات مدارس الأبناء

علي القحطاني(صدى):

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الأحد منح درجات إضافية للمعلمين والمعلمات مدارس الأبناء في وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان: أقرت الوزارة منح المعلمين والمعلمات التربويين والغير تربويين المعينين على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة والمنقولين على المستويين الرابع والخامس بالقرار السابق 351493678 خلال الأعوام الموضحة بالبيان التي يشغلها معلمي ومعلمات وزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام اعتبارا من تاريخ 12/12/1439هـ مالم يكن هناك عائق نظامي لمنحهم تلك الدرجات.

وأضافت : لقرار المتضمن منح معلمي ومعلمات مدارس الابناء بوزارة الدفاع سابقاً الدرجة الوظيفية التي يشغلها معلمي ومعلمات وزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام وبناء على موافقة معالي وزير التعليم.