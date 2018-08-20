بالفيديو.. مضاربة ودهس متعمد بالدوادمي يثير سخط المغردين

علي القحطاني(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، حفيظة وسخط المغردين، وذلك بعد أن وثق الفيديو وقوع مضاربة جماعية ودهس متعمد بمحافظة الدوادمي.

وتفاعل عدد من المغردين مع مقطع الفيديو والذين استنكروا الطريقة الهمجية التى ظهرت فيه وقال أحد المغردين يدعى ” سامي المرشد أبو ياسر ” : ” لن أعلق على المضاربات.. لكن السيارة أداة قتل، يجيبونه إن شاء الله ويتلونه تل للحبس والتحقيق ثم المحاكمة ليكون عبرة لمن يعتبر ” .