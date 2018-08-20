نشر : منذ 2 ساعتين 1٬061 1 صدى سبورت الصرامي : جحفلي جاب هدف والسهلاوي الى الان النصراويين يريدون رحيله الوسوم:السعودية, النصر
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 2 ساعتين
*اسأل الله لكم الهداية انت يالصرامي إلي عمرك فوق الستين وعلي كميخ إلي شارف على ال ٧٠ والكلام والبربسة وقلة الحيا؟!! احترموا عقولنا واش دخل جحفلي يالصرامي في مباراة بين الزعيم والعميد!! وكميخ مير يبربر والعالمية إلي تتغون فيها تراها بالواير لس والبكاء والترشيح يبو دفع سداسي والحقيقة لا تحجب بغربال فاول فريق وأول نادي سعودي خليجي يترشح للعالمية وبعرق جبينه الهلال يا سااادة والتاريخ موجود أثناء رئاسة الأمير سعود والفديوهات موثقة وموجودة يا كميخ باشا🤣😂💙💙💙💙💙*