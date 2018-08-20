  • الأحد 19

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. الصرامي : جحفلي جاب هدف والسهلاوي الى الان النصراويين يريدون رحيله

الصرامي : جحفلي جاب هدف والسهلاوي الى الان النصراويين يريدون رحيله




الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 2 ساعتين

*اسأل الله لكم الهداية انت يالصرامي إلي عمرك فوق الستين وعلي كميخ إلي شارف على ال ٧٠ والكلام والبربسة وقلة الحيا؟!! احترموا عقولنا واش دخل جحفلي يالصرامي في مباراة بين الزعيم والعميد!! وكميخ مير يبربر والعالمية إلي تتغون فيها تراها بالواير لس والبكاء والترشيح يبو دفع سداسي والحقيقة لا تحجب بغربال فاول فريق وأول نادي سعودي خليجي يترشح للعالمية وبعرق جبينه الهلال يا سااادة والتاريخ موجود أثناء رئاسة الأمير سعود والفديوهات موثقة وموجودة يا كميخ باشا🤣😂💙💙💙💙💙*

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *