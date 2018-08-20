” عائض القرني ” يقدم نصائح للمسلمين قبل يوم عرفة

عادل الحربي (صدى):

قدم الشيخ الداعية عائض القرني، اليوم الأحد، نصائح إلى المسلمين قبل يوم عرفة.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إياك أن تُسيء الظن بربك فإنه يغفر الذنوب لمن استغفر ويتوب على من تاب فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين.

وأضاف : قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يُكفّر السنة الماضية والسنة القابلة رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يُسن له.