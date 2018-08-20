” عائض القرني ” يقدم نصائح للمسلمين قبل يوم عرفة
قدم الشيخ الداعية عائض القرني، اليوم الأحد، نصائح إلى المسلمين قبل يوم عرفة.
وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إياك أن تُسيء الظن بربك فإنه يغفر الذنوب لمن استغفر ويتوب على من تاب فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين.
وأضاف : قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يُكفّر السنة الماضية والسنة القابلة رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يُسن له.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ولا علينا انك انت التواب الرحيم
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
qlq[ عدد التعليقات: 3742 ] نشر منذ 2 ساعتين
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سلوي