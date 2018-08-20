أخصائية تغذية تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد

أميرة خالد(صدى):

أوضحت أخصائية التغذية والصحة، لمى النائلي، العادات الصحية الخاطئة في العيد والتي تؤدي لزيادة الوزن.

وشددت على ضرورة عدم الإفراط في تناول اللحوم والحلويات والشاي والقهوة والمشروبات الغازية خلال أيام العيد.

وقالت “لمى” خلال مشاركتها في برنامج ” صباح الخير ياعرب ” : جزء من ” موزات ” لحم الخروف التي تخلو من الدهون، تحتوي 85 جراماً منها على 190 سعراً حرارياً لكن مع الدهون قد ترتفع إلى 200 سعر حراري.

وأضافت: 85 جراماً مِن الريش بدون الدهن تحتوي على 200 سعر حراري، أما مع الدهن الموجود حولها فترتفع إلى 350 سعراً حرارياً.

ودعت الأسر والأهالي إلى إضافة صحون الفواكه والتمر والفاكهة المجففة والمكسرات مع الحلويات إلى ضيافة العيد والاعتماد على العصائر الطبيعية بدلاً من المشروبات الغازية والملوّنة والضارة.