جمعتهما الصدفة.. تفاصيل أغرب قصة زفاف بين عروسين افترقا منذ 60 عاما

لندن(صدى):

جمعت صدفة بين حبيبين كانت تجمعهما علاقة حب في أواخر خمسينيات القرن الماضي، ليقررا استغلال الفرصة هذه المرة، وذلك عد فراق دام (60) عامًا.

بدأت قصة العروسان ” رون أوين ” (84) عامًا، و ” روث هولت ” ” (79) عامًا،حبهما عندما التقيا في مكتب عمل واحد؛ ولكن بعد عام من لقائهما افترقا ليذهب كل منهما إلى مكان عمل مختلف، وفقد كل منهما الاتصال بالآخر؛ ولكن الصدفة كان لها موعد آخر معهما.

ففي العام 2014 انتقل الثنائي على غير ميعاد للسكن في مجمع سكني واحد ليجتمعا للمرة الثانية في حفل زفاف حضره العديد من الأقارب والأصدقاء.

وأوضحت الزوجة: ” كنت في منزلي في أحد الأيام عندما جاءت أختي لرؤيتي، كان هناك حفل في القاعة الجماعية، وحين سمعت موسيقاه وتأكدت من اسمه الثنائي سقطت على الأرض تقريبًا ” ، مضيفة ” لقد كنت بمفردي منذ أكثر من (20) عامًا، منذ طلقت من زوجي السابق ” .

وعلق ” رون ” على عرضه الزواج من حبيبته السابقة ” رون ” قائلا : ” منذ حوالي (6) أسابيع كنا نشاهد التلفاز واستدرت إليها وقلت: هل تريدين أن نتزوج؟.. لقد سقطت تقريبًا من فوق الأريكة ” .