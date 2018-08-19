تحديث إحصاءات الحج حتى الساعة 11:00 مساءً

سعيد العجل(صدى):

إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها والداخلين إلى مكة ( 1.993.161) حاجًا

عدد حجاج الخارج ( 1.758.722 ) حاجًا

عدد حجاج الداخل السعوديين وغير السعوديين ( 234.439 ) حاجًا

عدد الحجاج السعوديين من داخل المملكة ( 128.796 ) حاجًا

عدد الحجاج الغير سعوديين من داخل المملكة ( 105.643) حاجًا

عدد التصاريح الحج الممنوحة لحجاج الداخل ( 240.603 ) تصريح

إجمالي عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل( 31.199 ) سيارة

سيتم الإعلان النهائي الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 9 ذي الحجة.