تحديث إحصاءات الحج حتى الساعة 11:00 مساءً
إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها والداخلين إلى مكة ( 1.993.161) حاجًا
عدد حجاج الخارج ( 1.758.722 ) حاجًا
عدد حجاج الداخل السعوديين وغير السعوديين ( 234.439 ) حاجًا
عدد الحجاج السعوديين من داخل المملكة ( 128.796 ) حاجًا
عدد الحجاج الغير سعوديين من داخل المملكة ( 105.643) حاجًا
عدد التصاريح الحج الممنوحة لحجاج الداخل ( 240.603 ) تصريح
إجمالي عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل( 31.199 ) سيارة
سيتم الإعلان النهائي الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 9 ذي الحجة.
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