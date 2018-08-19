وصول عدد من حجاج قوات دول التحالف و أسر وذوي الشهداء والمصابين لأداء مناسك الحج

مكة المكرمة(صدى):

بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدداً من حجاج قوات دول التحالف و ذوي وأسر الشهداء والمصابين في عمليات قوات دول التحالف العربي لأداء مناسك الحج ضمن قوافل الحجيج لهذا العام .

وقد قامت وزارة الدفاع بتنفيذ الأمر السامي الكريم بإستضافتهم في المخيمات التابعة لوزارة الدفاع وذلك بتذليل كافة العقبات وتسخير كافة الإمكانات التي تسهم في أدائهم لمناسكهم بيسر وسهولة حيث بلغ عددهم أكثر من 2000 حاج.