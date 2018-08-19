الدفاع المدني: اتخذنا كافة التدابير الوقائية.. والأوضاع مستقرة بالمشاعر المقدسة

حسين العلي(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالحج العقيد محمد القماش أن الدفاع المدني تابع متغيرات الأجواء التي شهدتها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الساعات الماضيه

وأشار القماش إلى أن فرق الحماية المدنية والإشراف الوقائي باشرت مهامها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الواردة بالخطة من خلال مركز عمليات الطوارئ بالحج .وباشرت بعض الاضرار البسيطة في بعض المخيمات وتعمل على اعادة الاوضاع

وأضاف العقيد ” القماش ” أن الأوضاع مستقرة بالمشاعر المقدسة ولَم بحدث ولله الحمد مايعكر الصفو ، مهيبا بحجاج بيت الله الحرام باهمية اتباع تعليمات السلامة في مثل هذه المتغيرات مشيراً إلى أن الدفاع المدني تابع الحالة باهتمام بالغ وفقا لما صدر ويصدر من تنبيهات بهذا الخصوص.