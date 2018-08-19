طفلة استغرقت 4 سنوات لإنجابها

واشنطن(صدى):

روت سيدة تدعى ” باتريسيا وكيمبرلي أونيل ” تجاربها الفاشلة في عملية التلقيح على مدى 4 سنوات، مع 7 محاولات إنجاب، و3 عمليات إجهاض، ومعها 1616 حقنة حتى أنجبت طفلة بكامل صحتها منذ أسبوعان.

وقالت ” أونيل ” محاولات الحمل التي فشلت دفعتها للحصول على فحوصات إضافية، حيث تبيّن إصابتها بمرض وراثي يتسبب بتخثر الدم تدعى ” العامل الخامس لايدن ” ، تزيد من فرصة تكوين ” جلطات دم غير طبيعية ” أثناء الحمل، الأمر الذي أدى إلى وفاة الجنين، مما أدى إلى استخدامها ابر للدماء مرتين في اليوم، بالإضافة إلى إبر مخصصة للتلقيح الصناعي.

وأكدت عائلة أونيل أنهم أنفقوا قرابة 40000 دولار خلال مسيرة الإنجاب التي امتدت خلال 4 سنوات.