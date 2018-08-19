وفاة سائح برتغالي غرقًا بشلال أوزود

مليكة فؤاد(صدى):

تداولت وسائل إعلام مغربية، أنباء عن غرق سائحا برتغاليا غرق مساء اليوم الأحد، بشلالات أوزود بإقليم أزيلال، كان يسبح برفقة أصدقائه بمياه الشلال هروبًا من الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة.

ورجحت مصادر مغربية، أن يكون سبب غرق السائح إرتطام رأسه بحجارة أثناء قفذه بالشلال، لافتة إلى أن أجهزة الأمن المغربية وفرق الدفاع المدني حضرت على الفور عقب الإبلاغ عن الحادث.

وباشرت ” أجهز الأمن المغربية ” ، الحادث وبدأت بالتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما انتشلت عناصر الدفاع المدني الجثة، وتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

والجدير بالذكر أنه هذه ليست الحادثة الأولى لغرق سائحين، ولكن من معلوم أن شلالات أوزود تحصد في كل سنة أرواحا بين السياح المغاربة أو الأجانب وهو ما يستوجب الحيطة والحذر ووضع علامات منع السباحة.