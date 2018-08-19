” هيئة الأرصاد ” : الفرصة مهيئة لهطول الأمطار حتى غداً على المشاعر المقدسة

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تحذيرات بالحالة الجوية على المشاعر المقدسة اليوم, التي ستستمر إلى مساء اليوم الأحد.

وكشف المتحدث الرسمي للهيئة حسين القحطاني, عن الأحوال الجوية السائدة على المشاعر المقدسة، التي أشارت أن سرعة الرياح بلغت 85 كلم، وبلغت الأمطار 20 ملم على عرفة ومتفرقة على منى والعاصمة المقدسة، مؤكداً أن التحذير مستمر بحسب التوقعات بمشيئة الله تعالى إلى الساعة العاشرة من مساء اليوم، وهو ما أعلنته الهيئة مسبقاً من خلال توقعاتها الأولية حول تكون سحب ركامية على مرتفعات منطقة مكة المكرمة مع إمكانية هطول أمطار خفيفة على مشعر عرفة خلال الفترة المسائية لهذا اليوم.

كما نبهت الهيئة حجاج بيت الله الحرام من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح وتشير التوقعات – بمشيئة الله – أن تصل درجات الحرارة غداً على مشعر عرفة إلى ما بين الـ 42 و47 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.