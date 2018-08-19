” الشواق والمظيلف ” تغلقان محطات الوقود لتحسين الخدمة والمواطنين يشتكون

حمود العنزي (صدى):

تفاجئ عدد كبير من المواطنين، اليوم الأحد بإغلاق محطات الوقود، وهو اليوم الذي ازدادت فيه كثافة الحجاج المسافرين من المنطقة الجنوبية لأداء فريضة الحج.

وأوصدت بلديتا ” الشواق بالليث والمظيلف بالقنفذة ” ، اليوم عددًا من المحطات الواقعة على طريق الساحل الدولي ” القنفذة- الليث مكة ” مما أثار استياء عدد كبير من المواطنين .

ومن جانبهم شكى عدد من المواطنين قائلين : إن الإغلاق شمل محطات الوقود لمسافة تصل إلى 200 كم، مما يعرّض المسافرين من الحجاج وغيرهم للخطر بسبب عدم وجود محطات وقود بديلة على الطريق يستطيع المسافرون من خلالها التزود بالوقود أثناء سفرهم .

ومن جهة أخرى قال المهندس ” عبدالله الغيلاني ” رئيس بلدية الشواق جنوب محافظة الليث : إن الإغلاق جاء بناء على التعميم الوزاري رقم ٥٣٩٥٠ في ١٩ / ٩ / ١٤٣٨ المشار فيه إلي قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ في ٢٠ / ٥ / ١٤٣٤بشأن تحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وأضاف ” الغيلاني ” : أنه تم إعطاء ملاك المحطات القائمة مهلة سنتين من تاريخ بدء برنامج معالجة أوضاعهم والذي يتضمن التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها والمنوه عنه بالتعميم الوزاري رقم ١٨٤١٧ في ٦ / ٤ / ١٤٣٥.

وأوضح، أنه تمت مخاطبة أصحاب المحطات في ١٨ /١٠/ ١٤٣٩بطلب تقديم وثيقة تأهيل من إحدى الشركات المعتمدة لذلك لكيلا يتم إغلاقها.

فيما علق رئيس بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة المهندس ” عمر الزهراني ” قائلًا : إن إغلاق المحطات في حدود بلدية المظيلف كان وفقًا ” لتعليمات الوزارة والأمانة القاضي بإغلاق جميع المحطات الواقعة على الطريق الإقليمي ” جدة- جيزان ” بسبب عدم التزامها بمعايير واشتراطات لائحة محطات الوقود وأهمها توفير شركة مشغلة مؤهلة.

وأضاف ” الزهراني ” : أنه تمت مطالبة أصحاب المحطات بالتعاقد مع شركات مشغلة ” مؤهلة ” لتحسين جودة الخدمة أو قيامهم بتأهيل أنفسهم وفقًا لمعايير التأهيل المطلوبة، وبدأ التركيز على تلك المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية التي تخدم حجاج الداخل والخارج في المقام الأول كونها واجهة.