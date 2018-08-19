شاب يعتدي على والدته ويضرم النار بشقتها بسبب الإدمان

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب بمراكش المغربية على حرق منزل والدته بعدما اعتدى عليها لرفضها منحه المال اللازم لشراء المخدرات .

تعود أحداث الواقعة عندما اعتدى شاب بالضرب على والدته بعد رفضها منحه المال اللازم لشراء المخدرات، و بعدما فرغ من الاعتداء عليها بالضرب قام بإضرام النار داخل الشقة محاولا إحراقها بمن فيها ، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الأم من الموت المحقق.

وأكدت مصادر محلية أن الشاب دائم الاعتداء بالضرب على والدته في خال رفضها إعطائه الاموال، مضيفين أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهم وحبسه.