ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

جدة(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة السيد كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وإننا إذ نعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة ” .