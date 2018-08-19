بالفيديو.. تساقط الأشجار بمكة نتيجة شدة الرياح

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح تساقط الأشجار نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولموجة الغبار والأتربة التي ضربت مكة والمشاعر المقدسة قبل قليل.

وأوضح ” الفيديو ” ، سقوط عدد من الأشجار بشوارع منطقة مكة المكرمة، نتيجة للرياح الشديدة التي تعرضت لها المنطقة مساء اليوم، والتي حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين منها في وقت سابق اليوم.