بالفيديو.. تساقط الأشجار بمكة نتيجة شدة الرياح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح تساقط الأشجار نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولموجة الغبار والأتربة التي ضربت مكة والمشاعر المقدسة قبل قليل.
وأوضح ” الفيديو ” ، سقوط عدد من الأشجار بشوارع منطقة مكة المكرمة، نتيجة للرياح الشديدة التي تعرضت لها المنطقة مساء اليوم، والتي حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين منها في وقت سابق اليوم.
تركي[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 18234 ] نشر منذ 58 دقيقة
يارب تحفظهم