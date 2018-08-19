بالصور.. ” بلدية أحد رفيدة ” تزيل إحداثات بـ 18ألف م2

علي القحطاني (صدى):

ازالت بلدية محافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع المحافظة والشرطة والدوريات الأمنية ولجنة إزالة التعديات، حداثات تقدر بـ 18ألف م2 أربعة.

وضبطت البلدية معدات تستخدم في نهل وبيع الرمال في الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان في مخطط الروان، وكذلك معدات تعمل على نهل وبيع الرمال بطرق غير نظامية في منتزه الجوف.

وتمكنت البلدية من إزالة إحداثات على طريق الصوح بجوار محطة النزهة وعلى طريق الهضب وهو عبارة عن عقوم ترابية وأسلاك شائكة، وإزالة إحداثات بمركز الفرعين وهو عبارة عن بناء سور من البلك.