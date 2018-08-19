أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

محمد السعران(صدى):

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مع جموع المصلين ، صلاة عيد الأضحى المبارك 1439 بمصلى العيد في حي المحمدية بمدينة عرعر.

كما يستقبل سموه أصحاب المعالي والفضيلة، ومديري الإدارات الحكومية، والقيادات العسكرية في المنطقة، وشيوخ القبائل والمواطنين المهنئين بالعيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ديوان الإمارة ” وسط المدينة ” ، ثم سيتناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدة سموه .