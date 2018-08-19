وزارة التجارة تنفذ 9000 جولة تفتيشية في موسم الحج خلال 7 أيام

محمد السعران(صدى):

في إطار جهودها المكثفة لمراقبة منافذ البيع خلال موسم الحج، نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار (9.091) جولة تفتيشية للمنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 – 7 ذو الحجة 1439هـ.

ووقفت الفرق الرقابية بالوزارة على (8.523) منشأة تجارية ومنفذ لبيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية من بينها المباسط والمخابز والبرادات المحملة بالمواد الغذائية وسيارات الإمداد التمويني المتجولة في المشاعر المقدسة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيش على (273) منشاة تجارية لبيع وتجارة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة، و (167) منشأة لبيع إطارات المركبات وتغيير الزيوت، و(128) محطة للخدمات البترولية.

وتحرص وزارة التجارة والاستثمار على تكثيف جهودها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن خطتها الموسمية المتكاملة لموسم حج هذا العام، وتؤكد عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة المستهلكين والحجاج للخطر، وتهيب بعموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.