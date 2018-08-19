 الأمير خالد الفيصل يرفع التهاني للقيادة بنجاح خطة التصعيد في يوم التروية إلى مشعر منى

واس(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية باسمه ونيابة عن جميع المشاركين في تنظيم حج هذا العام 1439هـ , التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بنجاح خطة التصعيد في يوم التروية إلى مشعر منى ، ووصول جميع الحجاج ولله الحمد من مكة إلى هذا المشعر ، وبعضهم قد وصل بالفعل إلى عرفات ، كما هنأ جميع من حج في هذا العام بهذه الأيام المباركة ، سائلاً الله تعالى أن يتمم لهم حجهم بالمغفرة والسلامة والعودة إلى ديارهم سالمين غانمين ـ إن شاء الله ـ .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة في منى اليوم , حيث قدّم الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير باسمه واسم منسوبي إمارة المنطقة ورجال الأمن جميعاً في هذا الموسم العظيم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على نجاح هذا التنظيم الذي شاهدناه هذا اليوم , متمنيا أن يستمر إلى آخر الموسم بمشيئة الله ، مقدماً شكره لجميع وسائل الإعلام من داخل المملكة وخارجها التي شاركت في تغطية هذه المناسبة العظيمة التي لا يوجد مثلها في التاريخ، والتي تتكرر في كل عام ، وفي هذا الموسم الذي يعبر عن أن الإسلام هو رسالة سلام ، وأن العالم الإسلامي يجتمع برموزه في هذا الحج ومن يمثلونه.