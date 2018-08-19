” السعودية للكهرباء ” : مشعر منى يُسجل حملاً كهربائياً قياسياً في ” التروية “

سعيد العجل(صدى):

قال المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي المشرف العام على الخطة التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء في الحج، إن مشعر منى سجل في يوم التروية 8 ذي الحجة 1439هـ حملاً كهربائياً قياسياً بلغ (272 ميجاوات)، مشيراً إلى أن الحمل الذروي هذا العام بمشعر منى أعلى من العام الماضي بنسبة 8 في المائة.

وأوضح العمري أن الخطة التشغيلية لـ ” السعودية للكهرباء ” في الحج تسير وفقاً لما تم التخطيط له دون أي عوائق تُذكر، مضيفاً أن الشركة تسعى من خلال خطتها التشغيلية إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءةء مراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة الكهربائية في كافة المواقع بالمشاعر المقدسة، في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وبين رئيس القطاع الغربي في ” السعودية للكهرباء ” أن الخطة التشغيلية اشتملت على عدة مرتكزات تضمنت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية من خلال دعم الشبكة الكهربائية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، مؤكداً أن ” السعودية للكهرباء ” لم تتلق أي بلاغات تؤثر على أداء الشبكة الكهربائية خلال يوم التروية، وأن الوضع الكهربائي كان طبيعياً جداً.

ولفت المشرف العام على الخطة التشغيلية الكهربائية في الحج إلى أن الشركة تلتزم وموظفيها بجميع إجراءات السلامة خلال كافة مراحل إيصال الخدمة الكهربائية وقيادة المركبات ودراجاتها النارية في المشاعر المقدسة، حرصاً على سلامة الحجاج وأكثر من (1500) من منسوبي الشركة الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة والمواقع المختلفة في المشاعر المُقدسة والمدينة المنورة.