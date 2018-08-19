رسائل توجيهيه لحجاج بيت الله الحرام

مكة المكرمة(صدى):

حرصت عدد من الجهات الحكومية على بث رسائل توعوية وتحذيرية إلى حجاج بيت الله الحرام عبر هواتفهم الخلوية , متمنية لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور .

فقد دعت المديرية العامة للدفاع المدني الحجاج إلى تجنب الصعود إلى الجبال والأماكن المرتفعة والتصرف بهدوء في الحالات الطارئة لا قدر الله ومساعدة كبار السن للخروج من المخيم وتجنب حمل امتعتهم في القطارات والأماكن المزدحمة.

من جانبها تمنت وزارة الحج لضيوف الرحمن الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور مع دعوتها لهم إلى الالتزام بتعليمات مسؤول التفويج من أجل سلامتهم .

فيما دعا الأمن العام حجاج بيت الله الحرام إلى التأكد من معرفة الطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات وطرق العودة لمخيمهم وتجنب وقت الازدحام حفاظاً على سلامتهم .