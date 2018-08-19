” السعودية للكهرباء ” تستقبل ضيوف الرحمن في مشعر منى بإرشادات توعوية للسلامة الكهربائية

سعيد العجل(صدى):

استقبلت الشركة السعودية للكهرباء حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بتقديم إرشادات ونصائح توعوية حول معايير السلامة الكهربائية، كما تم إجراء جولات تفتيشية على المخيمات بهدف تعزيز إجراءات السلامة بها، وذلك تزامناً مع توجه ضيوف الرحمن، اليوم الأحد، إلى المشاعر المقدسة في يوم التروية، فيما قامت الشركة، أمس السبت، بتنفيذ تجربتين فرضيتين ناجحتين لحريق طارئ بمحطتي غرب مكة (380) كيلو فولت، ونقل منى (110) كيلو فولت.

وبين المهندس منصور الزهراني، مدير إدارة كهرباء منطقة مكة المكرمة المكلف، أن الفرق الفنية المتخصصة بالشركة قامت على مدار الأيام الماضية بالعديد من الجولات التوعوية للمسؤولين عن المخيمات والعاملين بها، فيما تستمر الجولات الخاصة بتوعية الحجيج خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنه تم خلال إجراء الكشف على التوصيلات الكهربائية، واختبار جودتها وتقديم النصائح والإرشادات حول الطرق الفنية المناسبة للتعامل مع الخدمة الكهربائية وأية أعطال طارئة بالمخيم والوسائل المناسبة لمواجهة أي حوادث كهربائية، أو حرائق، لا قدر الله.

ولفت الزهراني إلى أن تلك الجولات تهدف إلى التأكد بشكل كامل من التزام كافة المخيمات بمعايير السلامة الكهربائية، وجاهزيتها الفنية، وتقديم الدعم اللازم لها فيما يتعلق بأي تفاصيل تخص الخدمة الكهربائية، منوهاً إلى أن الفرق الفنية المتخصصة في “السعودية للكهرباء” مستمرة في جولاتها التوعوية على مدار أيام الحج حرصاً منها على تطبيق معايير برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة.

وفي نفس السياق، أجرت “السعودية للكهرباء”، أمس السبت، تجربتين فرضيتين ناجحتين لمكافحة الحريق في محطة غرب مكة (380) كيلو فولت ومحطة نقل منى (110) كيلو فولت، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية وعدداً من الجهات المعنية في قطاعات الوزارة، من بينها الدفاع المدني، وقوات أمن المنشآت، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، والشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، ووزارة الإعلام، وعقب التجربتين تم تقديم التوصيات وفقاً لتقييم الأداء والنتائج.

وأشاد مدير إدارة الأمن الصناعي بالمنطقة الغربية في “السعودية للكهرباء” المهندس محمد مصطفى الشهري، بنجاح التجربتين الفرضيتين المتزامنتين وأداء المختصين في الشركة والجهات الأخرى المشاركة، وسرعة التعامل مع الحالة الطارئة، مشيراً إلى أن التجربتين تأتيان في إطار جهود التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة والاستعدادات التي تقوم بها “السعودية للكهرباء” للتأكد من الجاهزية التشغيلية لمنشآتها والاطمئنان على جاهزية العاملين في الشركة والجهات المساندة على مواجهة المخاطر المحتملة وسرعة التصدي لها وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء التي تم اعدادها مسبقاً.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” تُطبق برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) في جميع مواقع العمل بها، كما حصلت على عدد كبير من الجوائز الدولية بعد نجاحها في تطبيق معايير علمية حديثة في مجال السلامة وبيئة العمل ومكافحة الحرائق والتوعية المجتمعية بالسلامة الكهربائية، التي كان أخرها التتويج بجائزة مسابقة الأفكار العربية 2017م في دبي، بفكرة يتم تطبيقها للمرة الأولى على مستوى العالم.