الموانئ: 567 ألف ماشية دخلوا المملكة خلال يوليو 2018

سعيد العجل(صدى):

كشفت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” عن وصول 567 ألف من المواشي عن طريق موانئ المملكة خلال شهر يوليو 2018م، بزيادة بلغت (10.88٪؜) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2017م، والبالغة 511 ألف من المواشي، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة.

في حين بلغت أعداد المواشي المستوردة عن طريق موانئ المملكة من بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو 2018م 3.4 مليون رأس من الماشية.

وتعمل “موانئ” على توفير وتسخير كافة التسهيلات والخدمات التشغيلية واللوجستية للجهات ذات العلاقة للقيام بأدوارها من خلال التأكد من سلامة المواشي قبل دخولها إلى المملكة عن طريق البحر، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة لفحص المواشي، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والأوبئة قبل دخولها إلى أراضي المملكة.

يذكر أن هنالك سلسلة من الإجراءات تقوم عليها كلاً من الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، عند استقبال السفن المخصصة للمواشي ابتداءً من ترصيف السفينة ثم فسحها جمركياً، يلي ذلك أخذ عينات عشوائية بواسطة الطبيب البيطري وفحصها بالمختبرات المختصة، ثم فسحها جمركياً ومناولتها عن طريق مشغل الرصيف للحضائر تمهيداً لتسليمها للتاجر.