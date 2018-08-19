الخدمات الطبية بالداخلية تدشن حملة التبرع بالدم في المشاعر
اقامت الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلةً بمستشفى قوى الامن وبالتعاون مع المختبر الإقليمي بوزارة الصحةالحملة السنوية للتبرع بالدم يومي السبت والاحد الموافق ٧-٨ / ١٢ / ١٤٣٩.. علما بانه تم تنسيق عدة حملات للتبرع بالدم في القطاعات العسكرية لوزارة الداخلية من بداية مهمة حج هذا العام و شهدت الحملة حضور معالي نائب وزير الصحة الدكتور حمد الضويلع ، ومتابعة المشرف على اعمال الحج مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.
و قد شهدت الحملة تبرع عدد من العسكريين والمدنيين من منسوبي الادارة العامة للخدمات الطبية والقطاعات الأمنية والذين تجاوز عددهم اكثر من ٣٣٠ متبرعا .
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