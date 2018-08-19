الخدمات الطبية بالداخلية تدشن حملة التبرع بالدم في المشاعر

سعيد العجل(صدى):

اقامت الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلةً بمستشفى قوى الامن وبالتعاون مع المختبر الإقليمي بوزارة الصحةالحملة السنوية للتبرع بالدم يومي السبت والاحد الموافق ٧-٨ / ١٢ / ١٤٣٩.. علما بانه تم تنسيق عدة حملات للتبرع بالدم في القطاعات العسكرية لوزارة الداخلية من بداية مهمة حج هذا العام و شهدت الحملة حضور معالي نائب وزير الصحة الدكتور حمد الضويلع ، ومتابعة المشرف على اعمال الحج مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.

و قد شهدت الحملة تبرع عدد من العسكريين والمدنيين من منسوبي الادارة العامة للخدمات الطبية والقطاعات الأمنية والذين تجاوز عددهم اكثر من ٣٣٠ متبرعا .