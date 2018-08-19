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سلطان بن سحيم: جميع محاولات النظام القطري بمنع الحجاج فاشلة

سلطان بن سحيم: جميع محاولات النظام القطري بمنع الحجاج فاشلة
طلال الضوي(صدى):

عبر المعارض القطري الشيخ ” سلطان بن سحيم آل ثاني ” ، اليوم الأحد، عن موقف النظام القطر الحالي بمحاولته منع القطريين من أداء فريضة الحج فاشل ولا يجدي نفع.

ونشر ” سلطان بن سحيم ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قال فيها ” حج القطريين غير عابئين لا بمنع ولا بتخويف ولا بترهيب، كل مافعله النظام القطري أنه سجل في تاريخه الأسود محاولته منع مواطنينا من الحج، كل محاولاتهم فاشلة وتعود وبالًا عليهم ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 1 ساعة

اتفق معك تماما

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة

فروض الله ليس لها علاقة

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