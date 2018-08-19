نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة في الدرعية.. وهيئة التطوير توضح الإجراءات

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن حاجتها لنزع ملكية عقارات خاصة تقع في محافظة الدرعية وفق الإجراءات الحكومية المعتمدة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر عام 1437هـ.

وطالبت الهيئة أصحاب العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة بين القرية الخضراء والبجيري وتتجه جنوبا إلى ما قبل عرقة، إلى سرعة مراجعة مركز خدمة العملاء الخاص بهيئة تطوير بوابة الدرعية، وستستقبل الهيئة أصحاب العقارات في مقرها الكائن في مبنى رقم (2) بمجمع عود ديونز بحي السفارات.

ودعت الهيئة أصحاب العقارات اصطحاب أصول صكوك الملكية، تمهيداً للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية تلك العقارات، والاتصال على الرقم الموحد 920002622 لحجز موعد مناسب.