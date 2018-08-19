بالفيديو.. رياح شديدة وبرق على منى

سعيد العجل(صدى):

شهد مشعر منى مغرب اليوم الاحد رياح شديدة وبرق، حيث أصدرت الأرصاد توقعت احتمال هطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على الهدا والشفا بالطائف تمتد إلى عرفات ومنى والمشاعر.

ويذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، أعلن منذ قليل، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار، في حين حذرت وزراة النقل مستخدمي طريق ” المدينة المنورة / مكة المكرمة، من الأمطار.