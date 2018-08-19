الأمير خالد الفيصل يصل إلى مشعر منى لمتابعة سير أعمال الحج

واس(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.

وكان في استقبال سموه بمقر الإمارة بمنى، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندربن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني،ووعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني.