مستشفي بمأزق نتيجة الحمل الجماعي لـ 16 ممرضة

واشنطن(صدى):

أثارت واقعة غريبة لـ 16 ممرضة أمريكية، يعملن في وحدة العناية المركزة في مركز ” بانر ديزرت ” الطبي في مدينة ميزا بأريزونا، نتيجة حملهم جميعًا بوقت واحد، والغريب أن هذا حدث من دون تخطيط حسب ما ذكرت الممرضة ” إيج باكرد ” خلال مؤتمر صحفي.

قالت إحدي الممرضات تدعي ” باكرد ” مازحة خلال بمؤتمر صحفي عقد في المستشفى، ” لا بد أن هناك شيئا في الماء ” ، مضيفة ” أو ربما مؤامرة مشتركة للحصول على إجازة خلال عطلة أعياد الميلاد ” .

وقالت ” باكرد ” ، إن ما حدث عبارة عن ” مصادفة سعيدة ” ، مشيرة إلى أن حالة الحمل الجماعي لم تكن مخططة أو منسقة على الإطلاق.

وأضافت ” باكرد ” قائلة إن بعض الممرضات لجأن إلى ” الإخصاب الصناعي ” ، بحسب علمها.

ومن جانبها أضافت الممرضة ” راشيل شيرمان ” ، إنهن في البداية لم يدركن حقيقة هذا الأمر، غير أن الأمر اتضح بعد إنشاء صفحة للحوامل في المستشفى على موقع فيسبوك.

وترى ” إدارة المستشفى ” إنها ستكون في ورطة وستعاني جراء هذا الحدث الخاص بالحمل الجماعي، إذ من الواضح أنها ستضطر إلى البحث عن ممرضات لتعويض الغياب الطويل للممرضات الحوامل بعد الولادة، وتشكل الممرضات نسبة 16 في المئة من إجمالي الممرضات العاملات في المستشفى.

وأوضحت ” إدارة المستشفى ” ، أن فترة الوضع لهؤلاء الممرضات ستكون خلال الفترة من سبتمبر إلى يناير المقبلين، وستحصل الممرضات الحوامل على إجازة وضع مدتها 12 أسبوعا، أو نحو 3 شهور.