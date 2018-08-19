السومة يوجه رسالة لجماهير القادسية بعد التتويج بكأس السوبر الكويتي
انتهز مهاجم الأهلي عمر السومة، اليوم الأحد، فرصة تتويج القادسية بلقب السوبر الكويتي، وبث رسالة لتهنئة الفريق والجماهير التي وصفها بالرائعة.
وقال السومة عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : ” أبارك لأخوتي اللاعبين والإداريين والجمهور القدساوي الرائع بالفوز بكأس السوبر الكويتي ألف مبروك ” .
يذكر أن القادسية قد توج بكأس السوبر الكويتي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز أمس السبت على الكويت 2 ـ 1.
فهد[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق دائما