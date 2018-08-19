السومة يوجه رسالة لجماهير القادسية بعد التتويج بكأس السوبر الكويتي

ماجد محمد(صدى):

انتهز مهاجم الأهلي عمر السومة، اليوم الأحد، فرصة تتويج القادسية بلقب السوبر الكويتي، وبث رسالة لتهنئة الفريق والجماهير التي وصفها بالرائعة.

وقال السومة عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : ” أبارك لأخوتي اللاعبين والإداريين والجمهور القدساوي الرائع بالفوز بكأس السوبر الكويتي ألف مبروك ” .

يذكر أن القادسية قد توج بكأس السوبر الكويتي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز أمس السبت على الكويت 2 ـ 1.