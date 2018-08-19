الحاج عثمان: المملكة لن تنسى الشهداء وذويهم

سامي المجيدير(صدى):

والد شهيد ” سوادني ” مشارك بعاصفة الحزم يؤدي فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

تحدث الحاج احمد محمد عثمان سوداني الجنسية والد الشهيد محمد عصمان انه تلقى نباء وفاة استشهاد ابنه عندما كان ينتظر عودته لبلاده ضمن أحدى الكتائب الجيش السوداني المشارك في عاصفة الحزم بالحد الجنوبي للملكة الان انه تفاجأ بعدم عودته من ضمن العائدين.

واضاف عثمان عند السؤال عنه لعدم رجوعه للبلاد ذكروا لي انه استشهد في سبيل الله وصلي عليه ودفنه في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة الامر الذي انساني امر الوفاة والحزن عليه فعرفت ان ابني لم يكن وحيداً ولم يترك جثمانه دون أي اهتمام.

حيث ان المملكة العربية السعودية تعطي المشاركين في عاصفة الحزم جُل اهتمامها.

بعد فتره تلقيت اتصالاً هاتفياً بان اكون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وأداء مناسك الحج لهذا العام الذي ادخل علي الفرح والسرور وتأكدت أن هذه البلاد لا تنسى المعروف فقمت بإنهاء اجراءات الجواز والتهيئة والتجهز للسفر.

وقال عثمان وضمن البرنامج زيارة للمسجد النبوي والسلام على رسول الله وان شاء الله سوف ازور مقبرة البقيع والدعاء لابني الشهيد شكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شكراً لولي العهد على ما تقدمه للامة الاسلامية.