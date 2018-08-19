إغلاق طريق ” الهدا ” في الاتجاهين بسبب الأمطار

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، منذ قليل، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تم إغلاق طريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة، حيث حذرت الأرصاد من هطول الأمطار في مكة وبعض المناطق الأخرى.