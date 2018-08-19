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إغلاق طريق ” الهدا ” في الاتجاهين بسبب الأمطار

إغلاق طريق ” الهدا ” في الاتجاهين بسبب الأمطار
نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، منذ قليل، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تم إغلاق طريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة، حيث حذرت الأرصاد من هطول الأمطار في مكة وبعض المناطق الأخرى.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52372 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر على المسلمين .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 18230 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر عليهم ويسهل امورهم

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