إغلاق طريق ” الهدا ” في الاتجاهين بسبب الأمطار
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، منذ قليل، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تم إغلاق طريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة، حيث حذرت الأرصاد من هطول الأمطار في مكة وبعض المناطق الأخرى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52372 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على المسلمين .. آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18230 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر عليهم ويسهل امورهم