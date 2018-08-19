بالفيديو.. معجبة تؤذي نفسها لتعبر عن حبها لـ ” إليسا “

أماني الغامدي(صدى):

قامت معجبة للنجمة اللبنانية إليسا بحفر اسمها على يدها مستخدمة الشفرة التي قد تؤذيها وتسبب لها التسمّم أو باكتيريا محدّدة.

ورفضت الفنانة إليسا هذا العمل وطلبت راجية منها أن تتوقف عن هذا العمل الذي قد يضرّها، قائلة على تويتر : أنا أعرف كم تحبينني وأنا أحبك كثيراً، لكن الضرر بنفسك لن يساعد في إثبات وجهة نظرك. توقفي عن فعل هذا الأمر لأنه لن يجعلني مرتاحة وسيزعجني لرؤية شخص ما يؤذي نفسي.