في أسرع جلسة قضائية.. الحكم بجلد رجل لاستهانته بالمشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

أصدرت إحدى الدوائر القضائية التابعة لوزارة العدل المشاركة في الحج، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا بجلد رجل تسبب في حادث سير بسيارته نتج عنه أضرار طفيفة، وذلك خلال جلسة استمرت 15 دقيقة فقط .

أوضحت ” الحيثيات ” ، أن إحدى الدوائر الأمنية كانت تباشر حادثًا في مشعر منى وقع بين سيارتين واشتبه رجل الأمن المباشر للواقعة بالحالة الذهنية لأحد الأطراف التي تشير إلى تناوله المسكر، في استهانة واضحة لحرمة المكان والزمان في مشعر منى.

وتمت على إثرها إحالة المتهم لجهة التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة، وبعدها رفعت الدعوى ضد المدعى عليه في الدائرة القضائية المختصة.

وبعد مثول المدعى عليه أمام القضاء، أصدر قاضي الدائرة خلال ربع ساعة حكمًا بإدانته وتقرير الجزاء الرادع، مع أخذ تعهد بعدم تكرار الفعل.

والجدير بالذكر أن ” وزارة العدل ” ، جهزت لحج عام 1439هـ 18 دائرة قضائية تعمل 24 ساعة خلال موسم الحج للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، إضافة إلى 6 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.