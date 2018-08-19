” التمياط ” رئيسًا للاتحاد السعودي خلفًا لعادل عزت

ماجد محمد(صدى):

كلف مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، نواف التمياط برئاسة الاتحاد لحين انتخاب الإدارة المقبلة، وذلك بعد إعلان ” عادل عزت ” استقالته من منصبه يوم أمس.

وشكر ” التمياط ” الرئيس المكلف، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الدكتور ” عادل عزت ” على ما قدمه من عمل مثمر خلال رئاسته للاتحاد، والذي تم ترجمته إلى إنجازات واضحة على أكثر من صعيد، متمنيًا له التوفيق في مشواره المقبل، وتحقيق ما يصبوا إليه.

وقال ” التمياط ” ، إن مجلس الإدارة سيعمل لإنجاز برامج وخطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة بوتيرة عالية، إلى حين تسليم المهمة لمجلس الإدارة المقبل، متمنيًا التوفيق للإدارة القادمة لإكمال المسيرة لما فيه مصلحة الكرة السعودية.

ومن جانبه وافق المجلس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة البريطانية لندن، على مقترح تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والرفع به للجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في الثاني من سبتمبر المقبل.

وفي الإطار ذاته اعتمد المجلس عددًا من المقترحات، منها تعديل المادة السابعة فقرة (ب) من لائحة الانضباط والأخلاق الخاصة بالإجراءات التنظيمية للعمل الإعلامي في المؤتمرات الصحفية للمدربين واللاعبين بعد المباريات، وتعديل المادة (53) من لائحة المسابقات الخاصة بارتكاب خطأ فني أو إداري خلال المباريات، كما وافق على مقترح اللجنة الفنية حول آلية الأجهزة الفنية في الفئات السنية.

كما استعرض المجلس تقرير عن توقيع اتفاقيات شركة الاتصالات السعودية للنقل التلفزيوني للمسابقات، وتوقيع اتفاقية تحالف الإنتاج.