” الشؤون البلدية ” تُحكم رقابتها على مسالخ مكة المكرمة بتركيب 74 كاميرا مراقبة

واس(صدى):

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة بإحكام رقابتها على أعمال الذبح في مسالخ مكة المكرمة خلال موسم الحج الحالي 1439هـ وعيد الأضحى المبارك، بتركيب نحو 74 كاميرا مراقبة في مسالخ العكيشية والكعكية والمعيصم، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن المتواجدين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الأمانة لربط كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الأمانة لإحكام السيطرة والرقابة، حيث تم توزيع الكاميرات على المسالخ بواقع 9 كاميرات بمسلخ الكعكية،و 25 كاميرا بمسلخ المعيصم، و40 كاميرا بمسلخ العكيشية الذي يعد أكبر مسالخ مكة المكرمة، وذلك لمتابعة أعمال الذبح على مدار الساعة .

يذكر أن الوزارة ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة قد أنهت جاهزية المسالخ الرئيسية، لاستقبال أضاحي حجاج بيت الله الحرام، واتخذت التدابير الوقائية، والإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بهدف تقديم أفضل الخدمات، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح، للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض، وتوفير الحماية الصحية، واستبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعداد وتجهيز المسالخ بالكوادر الفنية المؤهلة والمكونة من 36 موظفاً، ما بين طبيب بيطري ومساعد بيطري ومراقب صحي وإداري.