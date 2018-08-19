ضبط 135 مخالفة ضريبية بالجولات التفتيشية خلال موسم الحج بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن ضبط 134 مخالفة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن حملتها التفتيشية المكثفة بموسم الحج والتي شملت محلات بيع التجزئة والجملة لكل ما يتعلق بـ ” التموين الغذائي، محلات بيع الخضروات والفواكه، التمور، المحامص والحلويات، والمطاعم “.

وأكدت ” الهيئة ” فب بيان أطلقته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الحملة تهدف التأكد من التزام تلك المنشآت باللائحة التنفيذية للضريبة، وذلك بالتزامن مع موسم الحج وإنضبطها بتقديم خدمات بيع التجزئة للحجاج.