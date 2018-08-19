جريمة قتل غامضة تثير رعب الأطباء

برلين(صدى):

سادت حالة من الرعب بين الأطباء بألمانيا بعد وفاة طبيب في عيادته على يد طالب لجوء صومالي في ظروف غامضة.

وتفصيلا؛ أقدم لاجئ صومالي على قتل طبيب خمسيني بولاية فادن فوتنمبرج الألمانية في عيادته، وأصيب مساعده بجروح خطيرة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم فيما لم تُعرف حتى الآن دوافع الجريمة الغامضة، مما تسبب في حالة من الرعب بين جموع الأطباء الألمان .

وفي الآونة الآخيرة، تضاعفت معدلات الاعتداء على الأطباء من قبل اللاجئين أو من مواطنين عاديين في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، وسجلت الشرطة وقوع 325 اعتداءً على أطباء في عام 2017 وحده، وهو الرقم الذي يقف خلف جزء كبير منه لاجئون عرب.

وبتضاعف المخاوف طالب الأطباء الألمان بتغليظ عقوبة كل طالب لجوء يستخدم العنف، بحرمانه الفوري وإعادته إلى بلاده، كماطالبت نقابات جمعيات الأطباء بتفعيل قوانين أكثر صرامة لوقف الاعتداء على الأطباء.