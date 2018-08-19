آل طاوي يعقد اجتماعاً لمتابعه اعمال التاشيرات الموسمية

نايف السالم(صدى):

بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عُقد مساء امس السبت اجتماع لمتابعة اعمال التأشيرات الموسمية بالمنطقة وذلك بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل ونائبه ومشرف اعمال الحج ومدير ادارة التفتيش ومشرفي المنافذ والمجموعات.

حيث تم مناقشة الاعمال المنجزة في المنافذ وبحث رفع التقارير النهائية اللازمة وضرورة متابعة ماتبقى من اعمال.

وفي ختام الاجتماع شكر المدير العام ومساعده جميع المشاركين في مواقع العمل على مابذلوه داعين لهم بدوام التوفيق.