بالفيديو.. طفل كفيف يقرأ آية ” الحج ” بطريقة برايل بصوت شجي

علي القحطاني(صدى):

تمكن أحد الآباء من توثيق قراءة ابنه الكفيف آية من سورة الحج، بطريقة برايل بصوت عذب وشجي.

وأظهر الفيديو، الطفل الكفيف وهو يمر بأصابعه على حروف الآية القرآنية ويرتلها بصوت شجي يخطف القلوب؛ فيما يقوم والده بتوثيق المشهد الجميل.