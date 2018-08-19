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بالفيديو.. طفل كفيف يقرأ آية ” الحج ” بطريقة برايل بصوت شجي

بالفيديو.. طفل كفيف يقرأ آية ” الحج ” بطريقة برايل بصوت شجي
علي القحطاني(صدى):

تمكن أحد الآباء من توثيق قراءة ابنه الكفيف آية من سورة الحج، بطريقة برايل بصوت عذب وشجي.

وأظهر الفيديو، الطفل الكفيف وهو يمر بأصابعه على حروف الآية القرآنية ويرتلها بصوت شجي يخطف القلوب؛ فيما يقوم والده بتوثيق المشهد الجميل.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52367 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله تبارك الله ,,

,, ربنا يوفقه الوفق المبارك .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2005 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيك العافية

[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 3 دقائق

بالتوفيق ان شاء الله

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