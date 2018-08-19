بالفيديو.. طفل كفيف يقرأ آية ” الحج ” بطريقة برايل بصوت شجي
تمكن أحد الآباء من توثيق قراءة ابنه الكفيف آية من سورة الحج، بطريقة برايل بصوت عذب وشجي.
وأظهر الفيديو، الطفل الكفيف وهو يمر بأصابعه على حروف الآية القرآنية ويرتلها بصوت شجي يخطف القلوب؛ فيما يقوم والده بتوثيق المشهد الجميل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52367 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, ربنا يوفقه الوفق المبارك .. آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 2005 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيك العافية
نوير[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 3 دقائق
بالتوفيق ان شاء الله