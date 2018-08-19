بالفيديو.. أبها تتوشح بالأبيض بفعل زخات البرد
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، زخات البرد وهي تكسو مدينة أبها في منطقة عسير في منظر بديع.
وكشف الفيديو عن البياض الذي يكسو شوارع أبها، وانتشار وتناثر حبات البرد على كل شيء وتغطيتها للسيارات، مع تساقط حبات أخرى من البرد.
طلال[ عدد التعليقات: 2826 ] نشر منذ 2 ساعتين
مااجملهاا والله 😍😍
محمد[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مثل الدول الأوروبية ❤️
خالد الشهري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الخبر غير صحيح وجو ابها اليوم صحو مع قليل من الضباب اما هذا المقطع فليس صحيح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52367 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ..
,, اللهم لاضرر ,,
صالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة
جو ممتاز وأمطار لكن مع الاسف الخدمات سئية وزارة السياحة ماعندها امكانيات مادية .
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 18 دقيقة
انا وصلت من ابها الان ولا يوجد برد ولا امطار انما الجو بارد ولطيف جدا ……
alfahd42[ عدد التعليقات: 18214 ] نشر منذ 7 دقائق
الاخ صالح اوافقك الراي السياحه حطت همها في الاحتفالات والاغاني ونست البنيه التحتيه للسياحه