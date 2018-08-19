بالفيديو.. أبها تتوشح بالأبيض بفعل زخات البرد

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، زخات البرد وهي تكسو مدينة أبها في منطقة عسير في منظر بديع.

وكشف الفيديو عن البياض الذي يكسو شوارع أبها، وانتشار وتناثر حبات البرد على كل شيء وتغطيتها للسيارات، مع تساقط حبات أخرى من البرد.