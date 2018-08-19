مانشستر سيتي يحدد أول تعاقدات الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أولى الصفقات التي يرغب في عقدها في الانتقالات الشتوية القادمة؛ حيث يسعى إلى التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكشفت صحف أن مانشستر سيتي حدد 60 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، لتدعيم وسط الملعب، بعد الفشل في التعاقد مع البرازيلي جورجينيو، الذي انتقل إلى تشيلسي.

وأشارت إلى أن ” نيفيز ” يظهر مستويات رائعة مع فريقه؛ حيث أنه يشبه الإيطالي أندريه بيرلو، أسطورة يوفنتوس وميلان، في طريقة لعبه؛ فيما سيسهل وكيل أعماله خورخي مينديز، عملية الانضمام إلى الفريق الإنجليزي.