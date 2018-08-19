هازارد يحسم موقفه في الانضمام لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشف نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن موقفه من الرحيل إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح ” هازارد ” قائلًا: ” الجميع يعرف ما قلته بعد كأس العالم، ولكني سعيد هنا، لقد قيل الكثير، لكن في هذه اللحظة أنا أشعر بالراحة، يتبقى موسمان في عقدي، وسوف نرى ماذا سيحدث بعد عام أو عامين. ”

وتابع: ” لن أغادر، سوق الانتقالات بإنجلترا مغلقة، لا يزال بإمكان الأندية بيع اللاعبين، لكن لا يمكنهم ضم عناصر جديدة بعد الآن ” ، مختتمًا: ” سيكون من الغريب نوعًا ما أن يبيعوني الآن، بينما لا يمكنهم التوقيع مع بديل. “