خبراء: حب الشباب في هذه المنطقة من الوجه قد يكون مميتا

نيويورك(صدى):

كشفت اختبارات علمية أجراها باحثون بمركز لانغون للبحوث في نيويورك، عن أن البثور الجلدية “​ حب الشباب​ ” قد تكون مميتة إن ظهرت في منطقة ” مثلث الموت ” في الوجه وإن تمّ الضعط عليها.

وينصح الخبراء بعدم الضغط على البثور الجلدية التي تظهر في هذه المنطقة حيث أشاروا إلى ان البكتيريا والجراثيم الموجودة على اليدين تنتقل إلى الدم بعد الضغط على البثور في هذه المنطقة. ونظرا لعدم وجود عوائق أمامها، فإنها تتوجه فورا إلى الجيوب الوريدية والأغشية الدماغية، ما يؤدي إلى التهاب هذه الأغشية، وتكون الجلطات في الجيوب الوريدية.

ومنطقة “مثلث الموت” هي تلك الممتدة من فوق الشفة العليا إلى نهاية الأنف. فإذا ظهرت في هذه المنطقة البثور يجب معالجتها في مركز صحي.

ومن الأمراض الخطيرة التي قد تنجم عن دخول البكتيريا إلى الجسم من خلال الوجه يذكر الخبراء العمى وخراج الدماغ والتهاب السحايا وغيرها من الاضطرابات في الدماغ التي لا يمكن علاج عواقبها.