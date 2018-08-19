جمعية إنسان تسعد أبنائها بهدية العيد

محمد السعران(صدى):

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) توزيع 3500 هدية عيد على أبنائها ، وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، ، من خلال إيداع مبلغ الهدية وقدره 200 ريال في حسابات المستفيدين ، لتمكينهم من شراء ما يناسبهم من الهدايا والألعاب وقضاء أوقات ممتعة في المدن الترفيهية والأماكن السياحية . بقيمة إجمالية 700000 ريال .

وتهدف الجمعية من توزيع هدية العيد إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأبناء ومشاركتهم فرحة العيد.

وقد حثّت الجمعية رجال الأعمال والموسرين إلى المساهمة في مشروع هدية العيد، استشعارهم منهم بفئة الأيتام الأعزاء ومشاطرتهم فرحة العيد ورسم الابتسامة على محياهم، والإسهام في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز القيم الإسلامية، وتعبيرا عن عمق التلاحم والتكاتف بين بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على واتس أب 0555249104 وذلك لتأكيد استلام المبلغ .

يذكر أن مشروع هدية العيد في إنسان ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنويا لأبنائها الأيتام، والتي اشتملت على باقة متنوعة من الخدمات، وعدد من المشروعات من ضمنها الحج والعمرة، الأضاحي، والحقيبة المدرسية، وكسوة الشتاء، والسلة الرمضانية.