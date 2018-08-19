بالصور.. ماكلارين تقدم نسختين حصريتين جديدتين بتعديلات MSO

عادل الحربي (صدى):

كشفت ماكلارين الستار بصورة رسمية عن نسخ خاصة مطلوبة بالاسم مثل نسخة فريدة من نوعها من 720s مطورة من قبل قسم العمليات الخاصة MSO والتي ستعرض في حدث at Salon Privé وحدث Blenheim Palace Classic & Supercar في نهاية الشهر الجاري.

وتأتي نسخ 720S Pacific Theme و 720S Track Theme بعد موديل 720S Velocity Theme الذي قدم في العام الماضي في معرض جنيف . وقد طلبت شركة ماكلارين مانشستر نسخة Track Theme التي طليت باللون الأبيض Anniversary بصورة يدوية مع تفاصيل خاصة في غطاء المحرك والأبواب والألواح الربعية الخلفية من السيارة .

اما نسخة Pacific Theme, فتم طلبها من قبل ماكلارين جلاسجو ومطلية باللون الأزرق Cerulean مع مداخل تهوية في الأبواب باللون الأزرق Estoril داكن. وقال أنصار علي المدير العام لماكلارين MSO أن 720S في صورتها القياسية سيارة حصرية وخاصة ولكن يمكن ببعض التعديلات جعلها سيارة أكثر حصرية وخصوصية مؤكداً أن السيارتين الجديدتين يمكنهما تلبية أية رغبات لمشتري السيارة .

كما تم تعديل مقصورة السيارة الداخلية في كلا النسختين من قبل MSO وحصلت نسخة 720S Track Theme على فرش ألكانتارا أسود جت مع تطريز برتقالي ماكلارين كما تم تخفيض وزن السيارة بالاعتماد على مكونات داخلية وخارجية من ألياف الكربون مع لمسات ساتان أما نسخة Pacific Theme فيأتي بمقاعد قياسية مع تطريز مختلف ومدخلات زرقاء ولمسات رزقاء على عجلة القيادة.