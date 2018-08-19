بعد شكوى الأهالي.. إغلاق مدرسة ثانوية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قضت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم الأحد، بإغلاق مدرسة الأمير سعود الفيصل الثانوية الحكومية بالرياض بحي الياسمين ونقلها إلى موقع آخر وذلك بناء على قضية رفعها سكان الحي.

ورفض السكان مجاورة المدرسة الثانوية لمنازلهم، لافتين إلى أن المبنى عندما تم تشييده مكتوب عليه مدرسة للمرحلة الابتدائية؛ فيما تم نقل ثانوية الأمير سعود الفيصل إلى أقرب مبنى تعليمي جاهز متاح بحي القيروان، وذلك بسبب عدم توفر مبانٍ جاهزة للاستلام في حي الياسمين وحي الصحافة.

ومن جانبه، صرّح مدير الإعلام التربوي بالإدارة، علي بن محمد الغامدي، أنه سيتم الاستفادة من المبنى التعليمي السابق للثانوية بحي الياسمين بانتقال إحدى المدارس المشتركة مع ابتدائية مجاهد بن جبر الابتدائية إليه؛ مما يسهم في تخفيف الضغط على المدارس وقبول جميع الطلاب.