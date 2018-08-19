ممثلة إباحية تستعد لمواجهة غضب ترامب بمسدس وحراسة خاصة

واشنطن(صدى):

يبدو أن الخوف بات يسيطر على الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز؛ بعد ما قامت بفضح علاقتها المشبوهة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية عن شعور الممثلة الإباحية بالخوف الشديد بعد أن تلقت تهديدات بالقتل؛ حيث تسببت في غضب مؤيدي ترامب ومساعديه؛ لذلك قامت بتعيين حراسة خاصة وشراء مسدس لحماية نفسها.

كمان تسببت ستورمي دانيلز في غضب معجبيها أيضًا بعد أن انسحبت من ” برنامج سيليبريتي ” قبل عرضه بقليل؛ على خلفية حدوث تطورات بقضية ابنتها صاحبة ال 7 سنوات.

يذكر أن الممثلة الإباحية كشفت عن علاقتها المشبوهة بترامب، وأنه دفع لها مبلغ مالي قبل الانتخابات الرئاسية للتكتم على تلك العلاقة.