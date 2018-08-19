حالة الطقس المتوقعة بأنحاء المملكة غدا الاثنين

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على مناطق المملكة.

وتوقعت الأرصاد، أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وسيكون البحر الأحمر متوسط الموج.

فيما أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غريبة إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم / ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وسيكون البحر متوسط الموج أيضًا.

فيما كشفت الأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، التي ستشهدها أنحاء المملكة غدًا الاثنين، وذلك كما يلي: